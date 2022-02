RETE 4 – “ ZONA BIANCA ” * « IL DESTINO DEL GREEN PASS / LE AMBIZIONI POLITICHE DEI LEADER NO-VAX, DOMENICA 20 FEBBRAIO »

17.47 - sabato 19 febbraio 2022

Domani, domenica 20 febbraio, torna “Zona Bianca”, il programma in prima serata su Retequattro condotto da Giuseppe Brindisi. Tra i temi della serata, il destino del green pass, vista la continua diminuzione dei contagi, e le ambizioni politiche dei leader no-vax e no certificato verde che vogliono organizzarsi in partiti.

Inoltre, un focus sulle morti di alcuni guru delle cure domiciliari anti Covid-19 che hanno alimentato ipotesi di “gialli” e di fantasiosi complotti.

Non mancherà, infine, una parte dedicata al costume, con approfondimenti e testimonianze sul “gender fluid”, che entra prepotentemente anche in politica, come nel caso della drag queen nominata dal presidente USA Joe Biden al dipartimento dell’Energia.