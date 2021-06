RETE 4 – “ ZONA BIANCA “ * IL 16 GIUGNO OSPITI: « MAURIZIO GASPARRI – ALBA PARIETTI – ELISABETTA GARDINI – KARIMA MOUAL – DANIELE CAPEZZONE – RITA DALLA CHIESA – ROBERTO POLETTI – PIERO SANSONETTI »

Il caso Saman sarà uno dei temi al centro di “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda domani, mercoledì 16 giugno, in prima serata su Retequattro.

La triste vicenda della diciottenne pakistana ci pone una questione di ingiustizie e zone opache, quella dei matrimoni forzati a cui migliaia di donne immigrate in Italia sono costrette. Qual è la causa di questa pratica? Grazie a nuovi contributi e testimonianze, Giuseppe Brindisi proverà a dare una risposta a questa domanda con ospiti, tra gli altri, il senatore Maurizio Gasparri (FI), Alba Parietti, Elisabetta Gardini, Karima Moual, Daniele Capezzone, Rita Dalla Chiesa, Roberto Poletti e Piero Sansonetti.

Nel corso della serata, con il Professor Matteo Bassetti, Direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, e con Stefano Fassina, consigliere di SxR candidato sindaco di Roma alle primarie del Centrosinistra, ampio spazio sarà dedicato anche al caos Astrazeneca e alle novità sul piano vaccinale per i giovani e per chi attende la seconda dose. A seguire, un dibattito anche sulle polemiche relative al gay pride di Padova e sulle regole d’ingaggio per gli eventi pubblici di questa estate.