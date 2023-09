RETE 4 * “ ZONA BIANCA “: « GIUSEPPE BRINDISI INTERVISTERÀ IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA FRANCESCO LOLLOBRIGIDA (3/9) »

18.14 - sabato 2 settembre 2023

Domani, domenica 3 settembre, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca” in onda in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi intervista il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida sui temi di stretta attualità, dai rincari che pesano sulle famiglie all’entrata in vigore della social card fino alle critiche sulle sue dichiarazioni della scorsa settimana.

Nel corso della serata, si affronterà il tema dell’aumento dei prezzi previsto per il mese di settembre che rischia di colpire in particolare i pensionati. Inoltre, testimonianze e documenti esclusivi sugli ultimi casi di stupro a Caivano e a Palermo. Infine, un focus su un argomento che interessa da vicino i cittadini italiani al rientro dalle vacanze: le multe.