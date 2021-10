RETE 4 – “ SPECIALE TG4 – LA CARICA DEI NUOVI SINDACI “ * « APPROFONDIMENTI SULLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE CHE VEDRANNO 1.349 COMUNI AL VOTO, LUNEDÌ 4 OTTOBRE »

Domani, lunedì 4 ottobre, Retequattro dedica edizioni straordinarie e approfondimenti alle elezioni amministrative che vedranno 1349 comuni al voto, tra cui 6 capoluoghi di regione.

Dalle ore 14.55 alle ore 20.00, Giuseppe Brindisi conduce “Speciale TG4 – La carica dei nuovi sindaci”, in onda in simulcast su Tgcom24. Nel corso dello speciale, tanti collegamenti con le principali città chiamate al voto, i sondaggi e le proiezioni di voto di Tecnè, commentati da Alessandro Sallusti, Michele Brambilla, Luciano Fontana, Maurizio Martinelli, Federico Monga, Augusto Minzolini, Piero Sansonetti, Gianfranco Pasquino, Guido Crosetto, Paolo Cirino Pomicino, Paolo Guzzanti e Klaus Davi.

In access prime-time, il consueto appuntamento con Barbara Palombelli a “Stasera Italia” per tutti gli aggiornamenti minuto per minuto con ospiti Giovanni Minoli, Giampiero Mughini, Gianfranco Pasquino e Vittorio Feltri.

In prima serata, dalle ore 21.25, Nicola Porro a “Quarta Repubblica” seguirà i risultati e le reazioni sul voto in diretta, in simulcast su Tgcom24. A commentare il verdetto delle urne, con i dati e le proiezioni elaborati da Tecnè e illustrati dal Presidente dell’Istituto Carlo Buttaroni, tanti ospiti: Ferruccio De Bortoli, Alessandro Sallusti, Claudio Cerasa, Piero Sansonetti, Mario Giordano, Stefano Cappellini, Daniele Capezzone, il vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana, Guido Crosetto, Anselma Dell’Olio, suor Anna Monia Alfieri, Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Nel corso della serata, “Quarta Repubblica” affronterà inoltre il caso Morisi, l’inchiesta su Fratelli d’Italia a Milano, i tredici anni inflitti in primo grado a Mimmo Lucano e la vicenda dei contanti trovati nella cuccia del cane di Monica Cirinnà e Esterino Montino a fine agosto. E ancora, un viaggio nei quartieri assediati da povertà e microcriminalità che hanno visto la situazione peggiorare dopo la pandemia.

Oltre al notiziario web e mobile costantemente aggiornato sul sito e sull’app, Tgcom24, in collaborazione con Newsmediaset, produce e fornisce per le giornate di lunedì 4 e martedì 5 ottobre gli sviluppi delle votazioni fino ai risultati definitivi.

Notizie e aggiornamenti saranno presenti anche nelle principali edizioni del Tg5 e di Studio Aperto.