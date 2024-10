RETE 4 – “QUARTO GRADO” * PIERINA PAGANELLI: «DUBBI ANCHE SULL’INCIDENTE DEL FIGLIO GIULIANO (4/10)»

14.39 - giovedì 3 ottobre 2024

Venerdì 4 ottobre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, dove sono stati ritrovati i cadaveri di due neonati nel giardino di una villetta.

Gli inquirenti cercano di capire come Chiara Petrolini abbia potuto nascondere la doppia gravidanza, liberarsi dei neonati e se ci siano stati dei complici. Per la giovane si prospetta il carcere?

Al centro della puntata anche il caso di Pierina Paganelli, uccisa e ritrovata cadavere il 3 ottobre 2023. Per la morte della donna, l’unico indagato resta l’amante della nuora, Louis Dassilva.

Intanto emergono dubbi anche sull’incidente occorso al figlio della vittima, Giuliano, sempre nel 2023: potrebbe non essere stato investito, come si pensava, da un “semplice” pirata della strada?

A “Quarto Grado” confermati, inoltre, gli interventi di esperti e ospiti: Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Marco Oliva.

Si rinnova, anche lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” e il suo pubblico: una community molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì partecipa in diretta via social al programma.