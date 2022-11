RETE 4 – “ QUARTO GRADO “ * « I CASI DI LILIANA RESINOVICH E SILVIA CIPRIANI, VENERDÌ 11 NOVEMBRE »

14.57 - giovedì 10 novembre 2022

Venerdì 11 novembre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio scorso.

Tanti i dubbi e i misteri da sciogliere: secondo l’autopsia sarebbe deceduta solo pochi giorni prima del suo ritrovamento ma scomparve molte settimane prima.

Ma che cosa ha fatto nelle ultime tre settimane? Si è nascosta o è stata segregata? Queste le domande che si fanno gli inquirenti. In una chiave di una porta, forse, la risposta.

Al centro della puntata, anche la misteriosa morte di Silvia Cipriani, originaria di Rieti e trovata senza vita il 28 settembre, dopo che non se ne avevano notizie da due mesi.

Come è possibile che l’ex postina di 77 anni sia finita in un burrone, a Scrocco di Montenero?

Le indagini adesso si stanno concentrando sull’automobile con cui è stata vista la donna l’ultima volta. Si confronteranno le impronte ritrovate con quelle dei testimoni.

A “Quarto Grado”, inoltre, non mancheranno gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo. Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” e i suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.