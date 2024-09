RETE 4 – “QUARTO GRADO“ * «I CASI DI CHIARA PETROLINI E GIULIA CECCHETTIN (27/9) »

17.58 - giovedì 26 settembre 2024

Venerdì 27 settembre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, dove sono stati ritrovati i cadaveri di due neonati nel giardino di una villetta.

Gli inquirenti cercano di capire come Chiara Petrolini abbia potuto nascondere la doppia gravidanza e liberarsi dei neonati. La giovane, interrogata, non ha confessato. Secondo la Procura, c’è premeditazione.

Al centro della puntata anche il caso Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Dopo la diffusione delle dichiarazioni – mostrate in esclusiva nella scorsa puntata di “Quarto Grado” -, durante le quali Turetta conferma quale movente del delitto la perdita del “possesso” della fidanzata, è iniziato il processo a carico del 23enne.

A “Quarto Grado” confermati, inoltre, gli interventi di esperti e ospiti: Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Marco Oliva.

Si rinnova, anche lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” e il suo pubblico: una community molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì partecipa in diretta via social al programma.