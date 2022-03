RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA “ * « NICOLA PORRO INTERVISTERÀ ROBERTO CINGOLANI, LUNEDÌ 7 MARZO »

14.41 - domenica 6 marzo 2022

Gli attacchi ordinati da Putin e il coraggio degli ucraini, l’accoglienza dei profughi già arrivati in Italia, la minaccia nucleare e le trattative per scongiurarla. Alla guerra che si sta combattendo in Europa sarà dedicata anche la puntata di domani di “Quarta Repubblica”, il talk show del lunedì condotto da Nicola Porro su Retequattro alle ore 21.20.

I contraccolpi del conflitto sull’approvvigionamento di gas e sul caro-bollette per imprese e famiglie saranno oggetto dell’intervista con il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

A commentare immagini e testimonianze in diretta, tra i vari ospiti, il generale Claudio Graziano presidente del Comitato militare Ue e il generale di corpo d’armata Giorgio Battisti.

Oltre alle corrispondenze degli inviati dai diversi fronti, un servizio sulle armi che l’Italia si appresta a inviare a sostegno della resistenza di Kiev e un approfondimento sulle cause che stanno determinando l’impennata del prezzo del mais.

Anche domani la partecipazione di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.