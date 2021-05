RETE 4 – “ FUORI DAL CORO ” * « IL FALLIMENTO UE NELL’ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI / LE OCCUPAZIONI ABUSIVE DI CASE PRIVATE / LA MALAGESTIONE DEI FONDI PUBBLICI »

Domani, martedì 25 maggio, al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro” – il programma d’inchiesta condotto da Mario Giordano in onda in prima serata, su Retequattro – un approfondimento sulla situazione economica e sociale del nostro Paese: dalla profonda crisi che colpisce, secondo i dati diffusi da Bankitalia, ben il 60% degli italiani alla grande polemica suscitata dalla proposta del Segretario del Partito Democratico Enrico Letta di una tassa di successione, fino all’emergenza sbarchi e al fallimento dei piani europei per l’accoglienza dei migranti.

Come di consueto, la trasmissione tornerà ad accendere i riflettori sulle occupazioni abusive di case private: grazie all’aiuto di “Fuori dal Coro”, il numero di proprietari che riescono a rientrare in possesso delle proprie abitazioni – dopo battaglie che a volte durano anni – cresce ogni settimana ma non mancano, purtroppo, sempre nuovi casi che mostrano la vastità del problema.

Durante le tre ore di diretta, ampio spazio sarà poi dedicato all’annoso problema della malagestione dei fondi pubblici: se i finanziamenti del Recovery Fund sono fondamentali per la ripresa italiana, il rischio che essi possano essere oggetto di sprechi è dietro l’angelo, motivo per il quale anche l’Europa ha chiesto una serie di riforme al Governo Draghi. E ancora, un’inchiesta sui privilegi in Vaticano e sulle offerte dei fedeli alla Chiesa: nella maggior parte dei casi questi soldi servono per aiutare la comunità e i bisognosi, ma alcune volte finiscono invece nelle mani sbagliate, come nel caso dell’estorsione di oltre 370mila euro al prete Don Albino Bizzotto per cui undici persone di etnia sinti sono indagate dalla Procura di Padova.

Infine, gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda di Ciro Grillo e sul caso di Antonio Di Fazio, imprenditore farmaceutico arrestato con l’accusa di stupro aggravato ai danni di una 21enne, e una riflessione sul racconto odierno della sessualità e le conseguenze sulle nuove generazioni.

Tra gli ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della serata: Rita Dalla Chiesa, Maria Teresa Ruta e Vittorio Feltri.