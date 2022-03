RETE 4 – “ FUORI DAL CORO “ * « IL CARO ENERGIA CHE METTE IN CRISI IL SISTEMA SANITARIO, INCHIESTA SULLO SFRUTTAMENTO DEI PROFUGHI UCRAINI / MARTEDÌ 22 MARZO »

16.20 - lunedì 21 marzo 2022

Domani, ‪martedì 22 marzo, in prima serata su Retequattro, a “Fuori dal coro”, Mario Giordano approfondirà gli ultimi sviluppi diplomatici e militari del conflitto tra Russia e Ucraina, con costanti collegamenti dal fronte di guerra. Spazio all’impatto del caro energia e carburante sull’economia italiana e in particolare sulla sanità in un contesto in cui, per far fronte all’impennata dei prezzi, gli ospedali non riescono ad assumere nuovo personale e la RSA continuano a chiudere.

Nel corso della serata, focus sul tema dell’accoglienza dei profughi ucraini con un reportage esclusivo sulle operazioni della malavita che cerca di mettere le mani sui bambini e sulle donne in fuga.