RETE 4 – “FREEDOM – OLTRE IL CONFINE“ * «VIAGGIO A NAPOLI, PER VEDERE DA VICINO IL TESORO DI S. GENNARO (14/9)»

Sabato 14 settembre, in prima serata, nuova puntata di «Freedom – Oltre il confine». L’ottava edizione di Freedom arricchisce la formula “scoperta+conoscenza” con nuove mete e un nuovo studio, e conferma la proposta di divulgazione action, realizzata grazia a reportage originali di grande impatto visivo, realizzati con un approccio rigoroso ai contenuti, ma empatico verso il pubblico.

Il secondo appuntamento con il programma a cura di Contenuti – Production & Media vede ospite in studio Barbara Frale, storica, ricercatrice dell’Archivio Apostolico Vaticano, alla quale Roberto Giacobbo porrà sette domande riguardanti i segreti, la storia e i misteri dei Templari.

La serata prosegue poi, con un lungo viaggio tra:

– Roma, per scoprire la storia di un vero e proprio capolavoro dell’antichità: le Terme di Caracalla;

– Sardegna, a Mandas, per vedere lo scavo di Su Angiu, nuovo, importante sito archeologico;

– Egitto, ad Alessandria, per scoprire il legame storico tra Italia e Terra dei Faraoni;

– Napoli, per vedere da vicino il Tesoro di San Gennaro

– Lombardia, la Cappella Sistina di Milano e gli unicorni di San Maurizio, al Monastero Maggiore.

Il programma di e con Roberto Giacobbo completa e consolida l’offerta d’informazione, approfondimento e divulgazione di Retequattro – il canale che nel 2018 lo ha accolto a Mediaset -, per un impegno editoriale che si traduce nell’unica rete italiana che, nell’attuale stagione televisiva, offre al proprio pubblico 7 serate su 7 a produzione originale.

«Freedom»: capo progetto, Irene Bellini; per Mediaset: a cura di Elsie Arfaras, con produzione esecutiva di Monica Paroletti.