RETE 4 – “FREEDOM – OLTRE IL CONFINE” * 31/08: «SPECIALE TUTANKHAMON, IL FARAONE BAMBINO E I SUOI MISTERI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Puntata speciale, quella conclusiva di «Freedom – Oltre il confine», in onda domenica 31 agosto, in prima serata, su Retequattro.

Il programma a cura di Contenuti – Production & Media è interamente dedicato al faraone egizio appartenente alla XVIII Dinastia, la cui tomba, quasi intatta, fu scoperta nel 1922 da Howard Carter, i cui scavi furono finanziati da Lord Carnarvon: Tutankhamon.

Roberto Giacobbo e la squadra di Freedom sono a Giza per vedere i luoghi nei quali Tutankhamon andava a caccia; visitano la tomba del suo consigliere e successore, il faraone Ay; si recano presso archivi del GEM e del vecchio Museo del Cairo, per sfiorare gli straordinari tesori ritrovati nella sua tomba; camminano a tu per tu con le mummie della sua famiglia; documentano l’interno della tomba della sua fidatissima balia e quella del suo architetto, la Tomba dai Geroglifici d’Oro; infine, a Luxor ripercorrono i luoghi nei quali è passato il Faraone Bambino e mostrano al pubblico gli interni della sua straordinaria tomba.

Il Grande Museo Egizio (GEM), nella Piana di Giza, al Cairo, sarà la nuova casa di Tutankhamon, la cui collezione sarà uno dei punti di forza, grazie all’esposizione di oltre 5.000 manufatti, tra cui il sarcofago d’oro e la maschera funeraria. “Il faraone bambino”, assurto al trono in giovanissima età, tra i nove e i dieci anni, venne sottoposto a un Consiglio di reggenza, e nell’anno 1 o 2 di 8 o 9 di regno, sposò Ankhesenpaaton, che di anni doveva averne 12-13.

Il King Tutankhamun Family Project nel 2010 ha reso noti risultati che hanno rivoluzionato le ipotesi fino ad allora avanzate sulla genealogia del re e sulle possibili cause di morte.

Il progetto ha preso in esame 11 mummie, dalle quali erano stati prelevati campioni ossei per l’estrazione del DNA e sottoposte a TAC.

Particolare interesse è stato posto nell’esame della mummia di Tutankhamon, in cui corpo è stato sottoposto anche a radiografie, appurando che non esistevano malformazioni o danni traumatici a carico del capo e del tronco, mentre esisteva una frattura, non completamente rinsaldata, a carico della gamba sinistra; un esame dei piedi ha consentito anche di appurare che il piede destro presentava caratteristiche compatibili con una possibile deformità attribuibile a equinismo, nonché necrosi di alcuni tessuti che erano mancanti; il piede sinistro, a sua volta, presentava il secondo e terzo dito in abduzione; il secondo dito era, inoltre, più corto perché mancante della falange media.

La diagnosi che ne derivò fu di “necrosi ossea asettica e precoce al secondo e terzo metatarso del piede sinistro” (Malattia di Köhler), di certo ancora in corso all’atto della morte; una tal condizione protrattasi nel tempo, unitamente al piede equino a destra, causava di certo una non corretta distribuzione del peso corporeo, e di conseguenza difficoltà di deambulazione, che poteva solo in parte essere corretta dall’uso di un bastone.

La disabilità, inoltre, potrebbe essere confermata anche da alcuni reperti della sua tomba, nei quali viene sempre rappresentato seduto.

Il resoconto finale sulle attività cliniche su Tutankhamon tracciano un quadro complessivo decisamente critico: il re soffriva di piede equino, aveva malformazioni anche al piede sinistro, soffriva di Malattia di Köhler e, benché di giovanissima età, era alquanto fragile e necessitava di bastoni per camminare a causa delle ossa necrotiche e di una frattura alla gamba sinistra; alcuni disturbi, tra loro sommati, potrebbero essere stati responsabili di infiammazioni cumulative e immuno-soppressive in un soggetto debilitato e in cui un’infezione malarica potrebbe essere stata fatale.

Non è stato perciò possibile formulare una diagnosi univoca della causa di morte, ma solo ipotesi di concause. Ulteriori indagini svolte da esperti inglesi con l’aiuto di periti legali si sono orientate sulla morte traumatica, basandosi sul fatto che la mummia reale si presenta frammentaria, con lesioni nel lato sinistro e mancante del cuore, che normalmente non veniva asportato, perché era considerato la sede dell’anima.

Nel caso di Tutankhamon, trovandosi il cuore a sinistra, potrebbe essere stato così danneggiato che si preferì asportarlo.

Il corpo poi presenta lesioni al braccio sinistro, mancanza del bacino sinistro e una frattura esposta nella gamba, che fu riempita di resina durante l’imbalsamazione.

Un evento traumatico, quindi, sembra abbia colpito nella parte sinistra il giovane faraone, causandone la morte.

Il fatto che siano rimaste intatte le ossa delle spalle e la testa di Tutankhamon fa pensare a una morte per lesione da schiacciamento, più che una caduta accidentale; quindi, sembrano plausibili anche un incidente o una morte in combattimento (le lesioni sono compatibili con l’essere parzialmente travolto da una ruota di carro da guerra).

Sebbene il sarcofago sia rimasto inviolato per oltre 3.000 anni, la mummia del faraone si è conservata in pessime condizioni, a causa dell’imperizia degli imbalsamatori, che lavorarono in modo sbrigativo e, in particolare, esagerarono nello spalmare oli sulla salma prima di avvolgerla nelle bende, causando un’azione di lenta autocombustione dei tessuti cutanei.

Ulteriori danni furono poi provocati dai tentativi di estrazione dal sarcofago attuati dal dottor Douglas Derry, collaboratore di Carter, al momento della scoperta: poiché gli unguenti avevano saldamente incollato il corpo alla cassa, essa fu dapprima esposta a calore intenso usando della paraffina fusa, utilizzando anche delle lampade, eseguendo poi varie incisioni per poterlo asportare e sollevare.

La tomba, la sessantaduesima della Valle dei Re, fu scoperta il 4 novembre 1922: le successive operazioni di scavo e svuotamento dei locali si svolsero scientificamente e lentamente, tanto che terminarono il 10 novembre 1930.

Era la più piccola della Valle dei Re, ma anche la più ricca di corredo funebre, e la sua salvaguardia, nel corso dei millenni, si deve al fatto che si trovava a un livello inferiore rispetto alla tomba di Ramses VI (che regnò oltre 200 anni dopo Tutankhamon).

Tutti gli oggetti rinvenuti, circa 150, vennero catalogati con lettere dell’alfabeto. E alle due piccole mummie di feti femminili, verosimilmente figlie di Tutankhamon e di Ankhesenpaaton, Carter assegnò i numeri di catalogazione 317a(2) e 317b(2).

Nel 2015 l’egittologo inglese Nicholas Reeves, nel corso di operazioni di fotografia ad altissima risoluzione dei locali della tomba di Tutankhamon, ipotizzò che potessero esistere altri locali celati dietro i dipinti della Camera Funeraria e che questi potessero essere, di fatto, la sepoltura di Nefertiti: da esami eseguiti con apposite apparecchiature geo radar, in grado di rilevare spazi vuoti oltre una parete, con il 90% di probabilità, potrebbero effettivamente esistere altre due camere non ancora scoperte.

