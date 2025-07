RETE 4 – “FREEDOM – OLTRE IL CONFINE” * 20/07: «LA TORRE DI PISA IN TOTALE SOLITUDINE, UN VIAGGIO TRA STELLE E PIETRE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.30 - sabato 19 luglio 2025

Al centro della puntata, uno straordinario viaggio tra stelle e pietre: la Torre di Pisa – visitata con un permesso speciale, sfidando il maltempo e in totale solitudine – e la Piazza dei Miracoli.

Torre di Pisa e Piazza dei Miracoli sono uno dei simboli dell’Italia nel mondo. Ma siamo sicuri, di conoscere per intero la loro storia? Il reportage di Giacobbo e della sua squadra, oltre a scoprire la bellezza dei suoi gioielli architettonici, andrà oltre il confine: c’è chi crede che la disposizione dei monumenti di Piazza dei Miracoli riproduca la costellazione dell’Ariete. Per capirlo, Freedom analizza alcuni fregi e torna indietro nel tempo per comprendere il legame tra Pisa e Ariete…

Tra gli altri reportage della puntata: Cava de’ Tirreni, in Campania, per scoprire i benefici e la forza della preghiera; Sanluri e Cagliari, in Sardegna, nella necropoli di Tuvixeddu, tra antiche battaglie e siti archeologici; Cabo da Roca, in Portogallo, per raccontare storie di antichi navigatori; a Venaria Reale, in Piemonte, per visitare le sfarzose stanze dei Savoia e, infine, la vera storia che ha ispirato il personaggio di John Rambo interpretato da Silvester Stallone.

