RETE 4 – “FREEDOM – OLTRE IL CONFINE” * 17/08: «LA BATTAGLIA DI ANGHIARI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.45 - sabato 16 agosto 2025

Al centro della puntata, Anghiari, teatro della famosa battaglia, forse oggetto di una fake news ante litteram.

Nuovo appuntamento con “Freedom – Oltre il confine”, in onda domenica 17 agosto, in prima serata, su Retequattro. Al centro del programma a cura di Contenuti – Production & Media, Anghiari, in Toscana, teatro di una famosa battaglia (raffigurata nel celebre affresco incompiuto di Leonardo da Vinci, posto nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze) e, forse, oggetto di una fake news ante litteram.

Il 29 giugno 1440, le truppe della coalizione guelfa, guidata dalla Repubblica di Firenze, e l’esercito del Ducato di Milano, comandato dai Visconti, si scontrano nella piana di Anghiari. Fu davvero una battaglia cruenta? A metterlo in dubbio, una figura di primo piano come Niccolò Machiavelli. Giacobbo, come fosse un cold case, raccoglie tutti gli indizi e, anche attraverso la testimonianza dell’ingegnere Maurizio Seracini, prova a capire se siamo di fronte a una fake news del passato.

Tra gli altri reportage della puntata: dalla Puglia, a Bari, per dare conto di un bombardamento che potrebbe aver aiutato a sviluppare la moderna ricerca medica; Delfi, in Grecia, per scoprire i segreti del più importante oracolo dell’antichità; in Friuli-Venezia Giulia, a Cividale, per entrare nel misterioso Ipogeo Celtico; in studio, per incontrare l’assiriologo Claudio Saporetti; in Spagna, per vivere il mistero dei Volti di Bélmez e il brivido del Caminito del Rey.

“Freedom” è un programma di e con Roberto Giacobbo. Capo progetto, Irene Bellini; scritto con Massimo Fraticelli e Michele Rossi; regia, Camillo Cutolo. Per Mediaset: a cura di Elsie Arfaras, con produzione esecutiva di Monica Paroletti.

