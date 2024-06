RETE 4 – “DRITTO E ROVESCIO” * «PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTERÀ MATTEO SALVINI, GIOVEDÌ 27 GIUGNO»

14.38 - mercoledì 26 giugno 2024

Domani, giovedì 27 giugno, torna l’appuntamento con “Dritto e rovescio”, il talk show condotto, in prima serata su Retequattro, da Paolo Del Debbio.

In apertura di puntata, il giornalista approfondirà con il Ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini la neo-approvata riforma per l’autonomia differenziata, per arrivare poi agli scenari nazionali e internazionali aperti dal voto europeo.

A seguire, il caso Salis, le recriminazioni dell’Aler e la replica della monzese, eletta al Parlamento Europeo. Infine, gli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta in Liguria.

Tra gli ospiti di Del Debbio: Maurizio Gasparri, Simona Malpezzi, Paolo Cento, Alessia Morani, Sara Kelany, Diana De Marchi, Luca Toccalini e Onorio Rosati.