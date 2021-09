RETE 4 – “ “DRITTO E ROVESCIO ” * « PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTERÀ GIORGIA MELONI, GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE »

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sarà ospite di Paolo Del Debbio nel nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, domani, giovedì 30 settembre, in prima serata, su Retequattro. Tanti i temi che verranno affrontati: dalle persistenti proteste per l’obbligatorietà del green pass sui posti di lavoro, alle preoccupazioni di famiglie e imprese per il carovita, tra aumento delle bollette e la riforma del catasto, fino alle imminenti elezioni amministrative, appuntamento fondamentale per tutti i partiti politici.

Proprio in merito alle elezioni amministrative, ampio spazio sarà dedicato ai problemi delle periferie, spesso teatro di comizi pre-elettorali ma poi dimenticate dai politici. Con tante testimonianze e servizi da Roma e da Milano, due delle principali città chiamate al voto, un approfondimento sulla mancanza di sicurezza in interi quartieri e sulla difficile integrazione di alcune comunità.

E ancora, una pagina sul caso Morisi, ex responsabile della comunicazione sui social di Matteo Salvini, finito al centro di un’indagine per presunta cessione di droga, che ha scaturito forti tensioni all’interno del Carroccio e generato un vero e proprio caso politico.

Infine, con il contributo del Professor Fabrizio Pregliasco, la trasmissione torna ad occuparsi delle teorie dei no-vax, delle persistenti manifestazioni talvolta sfociate in episodi violenti e del vero e proprio business che alcuni medici hanno creato intorno a cure alternative prive di ogni valenza scientifica.

Tra gli altri ospiti della puntata anche: i deputati Alessandro Cattaneo (FI) e Beatrice Lorenzin (Pd) e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.