RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO ” * « IL 28/10 PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTERÀ LUIGI DI MAIO / TRA I TEMI LE MANIFESTAZIONI CONTRO IL GREEN PASS- INCHIESTA SUI NO-VAX – LEGITTIMA DIFESA »

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà ospite di Paolo Del Debbio nel nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, domani, giovedì 28 ottobre, in prima serata, su Retequattro. Tanti i temi che verranno affrontati: dai prossimi nodi che il Governo è chiamato a sciogliere come la legge di bilancio, alle possibili modifiche che potrebbe subire il reddito di cittadinanza, fino alle persistenti proteste per l’obbligatorietà del green pass sui posti di lavoro.

Proprio in merito alle manifestazioni di piazza contro la certificazione verde, ampio spazio sarà dedicato a un reportage da Trieste, dove proseguono i cortei dei lavoratori che reputano questa misura inadeguata.

Nel corso della serata, un’inchiesta sul mondo no-vax, che, negli ultimi giorni, ha minimizzato il numero di decessi per Covid estrapolando in modo non corretto alcuni numeri dal rapporto “Dati della sorveglianza integrata Covid-19 in Italia”, elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità. E ancora, un approfondimento sulle cure alternative proposte da alcuni medici contrari al vaccino, che hanno talvolta avuto gravi conseguenze sui pazienti.

Inoltre, con nuovi documenti, si torna a parlare della legittima difesa: sono molti i casi di persone che a seguito di una rapina hanno ferito o ucciso i ladri e sono ora accusati di eccesso di legittima difesa o di omicidio. Infine, un nuovo focus sui Casamonica, alla luce dei recenti sequestri di quattro villette nella zona di Tor Bella Monaca.

Tra gli altri ospiti della puntata anche: Licia Ronzulli, Gianluigi Paragone e Pina Picierno.