RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO “ * GIOVEDÌ 7 OTTOBRE: « I CITTADINI ABBANDONATI DAI POLITICI / I CASI SPINOSI NEL CENTRODESTRA / LE NUOVE CURE PER IL COVID E IL PROBLEMA NO-VAX »

Domani, giovedì 7 ottobre, in prima serata, su Retequattro nel nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, Paolo Del Debbio commenterà con i suoi ospiti in studio i problemi insoluti degli italiani che si sentono ormai abbandonati dalla politica come testimonia l’astensionismo di oltre il 50% degli aventi diritto in quest’ultima tornata elettorale. I cittadini si sentono lontani dai politici e alla vigilia di un altro tema importante come quello della riforma fiscale che rischia di far lievitare le tasse.

A seguire i casi che hanno scosso il centrodestra mettendo sotto accusa la Lega e Fratelli d’Italia. Non è ancora chiaro se sia stato detto tutto e ci si chiede perché queste bombe mediatiche siano deflagrate proprio a ridosso delle elezioni.

Altro tema caldo è il green pass nei lavori pubblici con molti statali che stanno facendo resistenza per tornare in ufficio in presenza. Questo è un problema che andrà di conseguenza a colpire i cittadini che potrebbero avere disservizi. In arrivo in Italia una nuova pillola per curare il Covid-19 mentre la questione no-vax è sempre più attuale con la Romania che propone il coprifuoco per i non vaccinati.

Infine, un focus sulle attività più colpite dalla pandemia come ad esempio le discoteche e le sale da ballo che potranno riaprire ma solo con il 35% della capienza all’interno, con tutti i problemi economici che ne conseguono per i proprietari.

Tra gli ospiti della puntata: il senatore Maurizio Gasparri (FI), Elisabetta Gardini (FdI), il deputato Andrea Romano (Pd), il senatore Gianluigi Paragone (Italexit), Giuliano Granato (Potere al popolo) Paolo Ferrero (Rifondazione Comunista) e il deputato Gennaro Migliore (Italia Viva)