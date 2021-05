RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO “ * « DOMANI SERA AL CENTRO DELL’INTERVISTA IL COMMISSARIO FRANCESCO PAOLO FIGLIUOLO E GIORGIA MELONI »

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo sarà ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio” domani, giovedì 13 maggio, in prima serata, su Retequattro, per un’intervista sull’andamento della campagna vaccinale, in particolare sul mancato raggiungimento del target delle 500mila vaccinazioni giornaliera, sul calo di fiducia dei cittadini verso AstraZeneca e sulla partenza della campagna di somministrazioni nelle aziende.

A seguire, con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, spazio a un’intervista ad ampio respiro su politica ed economia, dal dibattito sull’abolizione del coprifuoco che sta creando divergenze all’interno della maggioranza di Governo passando per la crisi del settore turistico e la mancanza di regole certe per l’avvio della stagione turistica.

E ancora, un capitolo della puntata sarà dedicato all’emergenza immigrazione e alla massiccia ripresa degli sbarchi sulle coste italiane.

Con Mauro Corona focus sugli argomenti più dibattuti della settimana con un’analisi sulle riaperture e le restrizioni ancora in vigore e sulle prospettive del Paese.

Infine, una pagina sarà dedicata al Ddl Zan che sta provocando numerose polemiche all’interno dell’Esecutivo.