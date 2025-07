RETE 4 – “DELITTI AI CARAIBI” * 22/07: «AL VIA LA 3A STAGIONE DI DELITTI AI CARAIBI, LE INDAGINI DI MÉLISSA SAINTE-ROSE E GAËLLE CRIVELLI TORNANO IN PRIMA SERATA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.31 - lunedì 21 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Torna «Delitti ai Caraibi», il poliziesco ambientato nelle Antille francesi, in onda da martedì 22 luglio, in prima serata, su Retequattro. Protagonista di Tropiques Criminels (tit. or.), la comandante della Police Nationale Mélissa Sainte-Rose, originaria della Martinica, ormai in pianta stabile a Fort-de-France con i due figli, dopo anni a Parigi.

Nella capitale dell’isola – nel cuore dell’arcipelago dei Caraibi, parte delle Piccole Antille – Sainte-Rose è alle dipendenze di Gaëlle Crivelli, comandante assai fumantino e poco incline alle smancerie. Mélissa (Sonia Rolland) e Gaëlle (Béatrice de La Boulaye) sono l’una l’opposto dell’altra, ma in coppia funzionano bene. In comune hanno una persona: Franck, ex marito della prima (e quindi padre di Chloé e Lucas) ed ex amante della seconda…

La stagione si apre con Gaëlle che mentre sta per dire “sì”, al suo matrimonio, interrompe la cerimonia perché un giovane sub è stato trovato cadavere su una spiaggia. La comandante coglie al volo l’occasione per mollare baracca e burattini e abbandona il futuro marito… La vittima, parte di una gang che organizza feste sulla spiaggia e vive di immersioni, ha trovato della droga in mare aperto. Le indagini conducono a un anziano ristoratore, costretto a fare da mulo per dei narcotrafficanti… Intanto Mélissa prende in giro la collega per la mancanza di coraggio. Avrà paura dell’impegno? E Melissa, invece, a che punto è? Dopo una serie di storie fallite, è stata corteggiata da un ventenne che, nonostante ripetuti no, è arrivato a molestarla. Poi, quando pensava di aver trovato l’uomo ideale nel comandante della gendarmeria, scopre che è sposato e che sta per trasferirsi in una casa vicina alla sua: con la moglie! Ma le sorprese non sono finite… ecco Franck, suo ex e padre dei suoi figli, in arrivo a Fort-de-France con una sola idea in testa: tornare insieme a… Gaëlle!

*

*

