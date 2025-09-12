RETE 4 – “DALLA PARTE DEGLI ANIMALI” * 14/09: «TORNA LA TRASMISSIONE PIÙ ANIMALISTA DELLA TV, CON MICHELA VITTORIA BRAMBILLA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.16 - venerdì 12 settembre 2025

Da domenica 14 settembre alle ore 10.05, su Retequattro, torna la trasmissione più animalista della TV italiana: ‘Dalla parte degli animali’. La decima edizione del format ideato e condotto dal 2017 dall’imprenditrice, giornalista e paladina degli animali Michela Vittoria Brambilla, conferma la presenza dei figli Stella Sofia, 11 anni, e Leo, 7 anni: per entrambi, il programma – riproposto la domenica pomeriggio su La5 e il martedì, in seconda serata, sempre su Retequattro – ha momenti dedicati.

‘L’amore per gli animali non finisce mai’, ricorda l’onorevole, ‘indistintamente, sia per quelli d’affezione sia per quelli selvatici, senza distinzione di specie’. Trovare casa agli animali che non ce l’hanno, facendo appello alla generosità degli spettatori, dando il massimo rilievo alle storie più commoventi o più divertenti, quindi, è e resta il principale obiettivo di ‘Dalla parte degli animali’. Oltre a numerose novità, come una rinnovata attenzione all’attualità, con approfondimenti dall’Italia e dall’estero, restano confermate le location delle puntate: il Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS), della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, che collabora alla realizzazione del programma.

Per coinvolgere I bambini, Stella ha uno spazio come co-conduttrice con le rubriche Stella’s World, Un cavallo per amico e la cucina cruelty free. Leo, invece, si occupa dell’appuntamento Nel bosco con Leo, per aiutare i più piccoli a conoscerne gli animali che lo popolano. Sempre ai giovanissimi si rivolge Lorenzo Crosta, direttore sanitario CRAS e grande esperto di uccelli. Con il Professor Green Edoardo, ragazze e ragazzi imparano come rispettare l’ambiente, ispirandosi al comportamento degli animali. Don Cosimo Schena, infine, continua a ‘raccontare’ gli animali del Vecchio e del Nuovo Testamento.

‘Abbiamo accompagnato e promosso un grande cambiamento culturale della società italiana, che oggi manifesta amore e rispetto per gli animali in misura molto superiore al passato’, afferma Michela Vittoria Brambilla, autrice della ‘legge Brambilla’: entrata in vigore il 1° luglio, regala agli animali lo status di esseri senzienti, soggetti portatori di diritti, tutelati in via diretta da una legge che pone fine all’impunità, aumentando le pene per i reati contro gli animali. La legge prevede pene fino a 4 anni di carcere per l’uccisione e fino a 2 anni per il maltrattamento, sempre accompagnate da forti multe, con aggravanti se i fatti sono commessi davanti a minori o diffusi online, e introduce il divieto di tenere cani alla catena. E la trasmissione ribadisce la propria vocazione ‘di servizio’, con una rubrica dedicata a questa legge.

Tornano, infine, i consigli sull’alimentazione, l’addestramento e il benessere degli animali, la piattaforma per ritrovare gli amici non umani smarriti, le storie di quelli salvati da LEIDAA e un focus sul prezioso lavoro delle associazioni animaliste, anche le più piccole.

