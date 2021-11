RETE 4 – ” CONTROCORRENTE – PRIMA SERATA ” « VERONICA GENTILI INTERVISTERÀ MATTEO RENZI, DOCUMENTI ESCLUSIVI SUI VITALIZI DEI POLITICI E SUL CASO CIRO GRILLO »

15:52 - 21/11/2021

Questa sera, domenica 21 novembre, alle ore 20.30 su Retequattro, a “Controcorrente”, Veronica Gentili commenterà con il Professor Massimo Galli e con il deputato Alessandro Cattaneo (FI) le misure al vaglio del Governo per arginare la quarta ondata: dall’ipotesi di un super green pass solo per vaccinati e guariti, alla necessità di esibire il certificato verde anche sui mezzi di trasporto pubblico, fino alla richiesta dei presidenti di regione di adottare restrizioni solo per chi non si è immunizzato in caso di passaggio alla zona gialla. Sul fronte politico, ampio spazio all’ultimo giorno della Leopolda a Firenze e alla richiesta del Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte di un incontro con il Premier Mario Draghi, dopo le tensioni dovute alle nomine Rai. E ancora, un’inchiesta sui tamponi rapidi e la loro attendibilità, con il parere dell’esperta Chiara Vismara, Direttore di Microbiologia del Niguarda.

Tra gli ospiti anche: Marcello Foa, Antonio Caprarica e Klaus Davi.

A seguire alle ore 21.20, a “Controcorrente – Prima serata”, Veronica Gentili intervista il leader di Italia Viva Matteo Renzi in merito alla Leopolda appena conclusa, alle inchieste che lo hanno visto coinvolto e agli equilibri nel Governo. A seguire, con l’ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, con la Professoressa Maria Rita Gismondo e con la senatrice Daniela Santanchè, ampio spazio all’aumento dei contagi, con un reportage dal confine sloveno, dove quasi la metà dei transfrontalieri risulta non vaccinato. E ancora, con collegamenti e testimonianze in diretta, un approfondimento su chi sostiene il vaccino e si lamenta per i disagi causati alle attività commerciali dalle persistenti manifestazioni no-vax e no pass.

Nel corso della serata, con ospiti – tra gli altri – Barbara Lezzi e Davide Faraone, una pagina sarà poi dedicata alle pensioni dei parlamentari, con un’intervista esclusiva a Eva Klotz, la pasionaria del Sud Tirolo che vorrebbe annettere l’Alto Adige all’Austria e che ha percepito un vitalizio di ben 946mila euro. Infine, nuovi documenti esclusivi sul caso Ciro Grillo.

Tra gli ospiti della prima serata anche: Nunzia De Girolamo, Maurizio Belpietro, Gianluca Brambilla, Carlo Giovanardi, Mario Giordano, Pietro Senaldi, Barbara Alberti, Vladimir Luxuria, Annalisa Chirico, Vauro Senesi, Annamaria Bernardini De Pace e Stefano Zurlo.

