RET 4 – “ QUARTO GRADO ” * « IL CASO DI ALICE NERI E LA VICENDA DI LILIANA RESINOVICH, VENERDÌ 17 MARZO – 21.25 »

14.24 - giovedì 16 marzo 2023

Venerdì 17 marzo, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Alice Neri, 32enne di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, che il 18 novembre dello scorso anno è stata trovata carbonizzata nel bagagliaio della sua macchina.

Un dettaglio su cui gli inquirenti cercano di far luce è relativo al terzo uomo: un collega di lavoro che Alice incontrò nel corso della sua ultima mattina. Cosa successe tra i due?

Al centro della puntata, anche la storia di Liliana Resinovich. Per la Procura, la donna si è tolta volontariamente la vita. Ma una macchia di sangue, trovata all’esterno dei sacchetti vicini al corpo di Liliana, potrebbe riaprire il caso: è stato realmente un suicidio o dietro la morte della 63enne c’è la mano di un assassino?

A “Quarto Grado”, inoltre, non mancheranno gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo. Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” e i suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.