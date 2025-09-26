RAIPLAY, RAI3 * “RESPIRI” – 26/09 : «UN VIAGGIO TRA ESPERIENZE PERSONALI ED EVIDENZE SCIENTIFICHE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.01 - venerdì 26 settembre 2025

Un viaggio tra esperienze personali ed evidenze scientifiche, che racconta la meditazione come risorsa accessibile, trasformativa e capace di portare consapevolezza nel quotidiano, esplorando il respiro tra silenzio e movimento. Da sabato 27 settembre su RaiPlay e martedì 30 settembre su Rai3 c’è “Respiri”, scritto e diretto da Antonio Bocola e prodotto da Anastasia Plazzotta per Wanted Cinema in collaborazione con Rai Documentari.

Perché sempre più persone trovano nella meditazione una via efficace per affrontare ansia e confusione? “Respiri” nasce da questa domanda per indagare il ruolo crescente della meditazione nella vita contemporanea, unendo introspezione e ricerca scientifica.

Il documentario raccoglie testimonianze di artisti, atleti e studiosi: dalla campionessa mondiale e olimpionica di volley Myriam Sylla, al cantautore Alberto Fortis, dal funambolo Andrea Loreni che pratica meditazione prima di camminare su un filo al Parco Dora di Torino, all’artista Michelangelo Pistoletto nel suo “Terzo Paradiso” a Biella, fino a Vicio dei Subsonica e Livio dei Bluvertigo che ideano un workshop basato su pratiche meditative ad Avigliana. Accanto a loro, neuroscienziati, psicologi e docenti universitari illustrano benefici e connessioni con i contemplative studies.

“Respiri” racconta la pratica meditativa e la sua relazione con la scienza con uno sguardo cinematografico. Il film ci immerge nel mondo della mindfulness con una narrazione intrigante e visivamente affascinante, mescolando esperienze di vita vissuta con filmati e documentazione scientifica raccolti in anni di lavoro sul campo da eminenti professori e medici.

Per il regista Antonio Bocola “Respiri” vuole offrire allo spettatore un gancio, mostrando pratiche e benefici che toccano l’individuo e la comunità. Chi è motivato può diventare protagonista della propria ricerca; per gli altri, come un mandala di sabbia che si dissolve, resterà forse solo una traccia nel subconscio.

