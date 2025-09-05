RAIPLAY, RAI 3 * “CERIMONIA DI CHIUSURA DELLA 82. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA” – 06/09 (18.45) : «LA 82ESIMA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA SI CONCLUDE, DIRETTA TELEVISIVA CON SERVIZI PER DISABILI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.12 - venerdì 5 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Domani sabato 6 settembre, a partire dalle 18.45 la Rai trasmetterà in diretta la Cerimonia di Chiusura della 82.

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

La diretta inizierà alle 18.45 su RaiPlay, con Mattia Carzaniga che accoglierà sul red carpet il Presidente di Biennale Pietrangelo Buttafuoco, il Direttore della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia Alberto Barbera, la conduttrice della serata, Emanuela Fanelli.

La cerimonia proseguirà in sala e dalle 20.00 per la prima volta, sarà possibile seguirla anche in diretta su Rai 3.

Come ogni edizione, anche la Cerimonia di chiusura della 82esima edizione sarà pienamente accessibile alle persone con disabilità visiva ed uditiva, attraverso i servizi di sottotitolazione e audiodescrizione a cura di Rai Pubblica Utilità.

L’accessibilità degli eventi sarà completata dalle produzioni parallele, nella Lingua dei Segni Italiana e con sottotitoli – realizzate sempre a cura di Rai Pubblica Utilità – e trasmesse in diretta streaming sul Canale dedicato di Rai Play, RaiPlay 3 https://www.raiplay.it/dirette/raiplay3

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)