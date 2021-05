RAIPLAY * “ LE FORZE DELL’ORDINE IN TEMPI DI COVID “: « LA PRIMA PUNTATA È DEDICATA ALL’ARMA DEI CARABINIERI CON L’INTERVISTA AL COMANDANTE, TEO LUZI »

“Le forze dell’ordine in tempi di Covid” . E’ la nuova produzione originale di Rai Istituzioni in esclusiva per Raiplay. Il racconto, in quattro puntate, dell’attivita’ di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, durante la pandemia, intrecciato con la storia dei Corpi, con le telecamere puntate sulle sale operative.

Le interviste ai numeri uno e le testimonianze dei protagonisti impegnati sul campo in questa delicata fase di “riapertura”.

In primo piano le funzioni istituzionali ma anche i condizionamenti imposti dal covid nel delicato esercizio dell’attivita’ di controllo e di pubblica sicurezza in un contesto reso piu’ difficile dalle limitazioni alle liberta’ personali.

La prima puntata, da lunedi’ su Rai Play, e’ dedicata all’Arma dei Carabinieri con la prima intervista televisiva al Comandante Generale dell’Arma, Teo Luzi.