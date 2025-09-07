RAI * VENEZIA – MOSTRA D’ARTE CINEMATOGRAFICA: «SIAMO L’UNICO BROADCASTER A SOSTENERE LA FILIERA AUDIOVISIVA, IL SUCCESSO DI ROSI CONFERMA LA CENTRALITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO»

13.59 - domenica 7 settembre 2025

“La vittoria di Gianfranco Rosi con “Sotto le Nuvole”, premiato con il Premio Speciale della Giuria alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è un riconoscimento al lavoro svolto dalla Rai e da Rai Cinema nel sostegno al cinema d’autore e alla cultura italiana”.

Così l’Amministratore Delegato della Rai, Giampaolo Rossi: “La Rai è l’ unico broadcaster a investire in maniera strutturale nella filiera audiovisiva nazionale, è una vera fabbrica di cultura: valorizza i talenti, promuove la creatività e contribuisce allo sviluppo di un settore che racconta l’Italia e le sue identità al mondo.

Questa edizione della Mostra ha visto una partecipazione record per la Rai: con Rai Cinema, Rai Fiction e Rai Documentari, siamo stati presenti con 22 titoli tra film, documentari e cortometraggi. A questo si aggiunge l’impegno delle nostre strutture produttive e giornalistiche con oltre 150 ore di programmazione che hanno arricchito il racconto e confermato la varietà e il peso della nostra proposta editoriale.

La Mostra di Venezia ha dimostrato che il servizio pubblico è garanzia di qualità, prestigio e respiro internazionale. Questo successo testimonia ancora una volta che la Rai è il cuore pulsante della cultura italiana”.