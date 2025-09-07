Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI * “UNO MATTINA”: «NUOVA EDIZIONE, DA LUNEDÌ 8 SETTEMBRE CON DANIELA FEROLLA E MASSIMILIANO OSSINI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
12.27 - domenica 7 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Dopo 1mattina News e le notizie del Tg1, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì alle 8.35, a partire dall’8 settembre, Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla racconteranno la realtà declinata in ogni sua forma con toni garbati e puntuali, ospiti in studio e filmati. L’attualità, il lavoro, l’occupazione, l’economia, i consumi, la salute, il benessere. E poi il racconto della provincia italiana e i temi legati all’ambiente e alla sostenibilità con un occhio attento alle scelte di tutti i giorni.

Riflettori accesi sulle questioni sociali che toccano le fasce più fragili della popolazione. Non mancherà il costume, la cultura, lo spettacolo, il racconto di grandi personaggi e di eventi italiani ed internazionali, arricchito da servizi, interviste e collegamenti con i principali protagonisti. E si rinnova l’appuntamento con il Prix Italia 2025, che quest’anno si terrà a Napoli.

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.