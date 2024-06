RAI TRE * “CHI L’HA VISTO?“ * «IL CASO DI MARA FAVRO E LA STORIA DI NESSY, LA GIOVANE BLOCCATA IN EGITTO INSIEME ALLA SUA BAMBINA (19/6)»

14.19 - martedì 18 giugno 2024

Sono state fermate due persone per la scomparsa di Nicolas, il giovane corriere che per la prima volta doveva trasportare un carico prezioso da solo. “Non c’entro nulla”, così dice uno dei due arrestati all’inviato di “Chi l’ha visto?”. “Devo affrontare un processo e non mi sarei mai messo in un nuovo guaio”. A “Chi l’ha visto?”, il programma condotto da Federica Sciarelli in onda mercoledì 19 giugno, alle 21.20 su Rai 3, un’intervista inedita realizzata prima del suo arresto.

E poi il caso Mara Favro, scomparsa da tre mesi. Alle 5 e mezzo del mattino invia con il cellulare uno strano selfie che la ritrae di notte mentre fa la linguaccia: scherza o è una richiesta d’aiuto? Ma soprattutto: l’ha spedito lei?

Infine, la drammatica storia di Nessy, la giovane bloccata in Egitto insieme alla sua bambina: il marito egiziano non si è presentato all’incontro con il console e continua ad accusare Nessy di adulterio.

E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.