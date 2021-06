RAI RADIO1 – “ UN GIORNO DA PECORA “ * VACCINI: SALVINI, « VISTO CHE TANTI PAESI HANNO SOSPESO O SCONSIGLIATO LA VACCINAZIONE PER I MINORENNI TRA I 12 E I 17 ANNI, IO HO INVITATO ALLA ULTRA CAUTELA »

Sui vaccini ho detto che ci trattano come cavie? “No, io stavo parlando di bambini e ragazzi. Visto che dagli Usa alla Germania tanti paesi hanno sospeso o sconsigliato la vaccinazione per i minorenni, tra i 12 e i 17 anni, io ho invitato ad ultra cautela, soprattutto per alcuni vaccini. Se tanti paesi e tanti medici, e penso alla dott.ssa Viola, invitano alla cautela sui vaccini per i ragazzini e per i bimbi, io ci rifletterei. Per le categorie non fragili servono tutte le riflessioni del caso prima di partire con le vaccinazioni di massa”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il leader della Lega Matteo Salvini. Lei si è vaccinato? “No, io ancora no. Sono iscritto, prenotato per il 28 o 29 giugno, ma ieri mi ha fatto notare il mio avvocato che coincide con una data di uno dei miei processi”. E quindi cosa farà? “Penso che il vaccino si possa fare anche un giorno prima o un giorno dopo…”