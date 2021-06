RAI RADIO 1 – “ UN GIORNO DA PECORA “ * CENTRO DESTRA: SALVINI, « LA FEDERAZIONE? L’HO PROPOSTA IO, SPERO PROPRIO CHE SI FARÀ »

“La federazione, la collaborazione” del c.destra “l’ho proposta io, spero proprio che si farà. Fare una proposta di legge insieme o un emendamento insieme invece che cinque diversi darebbe più forza a noi, al governo e semplifica la vita”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il leader della Lega Matteo Salvini. Antonio Tajani ha detto che sogna il partito unico. E’ così anche per lei? “Io ho il sogno del Milan campione d’Europa…” Il Pd vi avrebbe superato nei sondaggi. Se lo aspettava? “L’unico sondaggio in cui il Pd è primo è della casa di sondaggi che lavora col Pd. Non voglio trarre conclusioni ma offro un elemento”. Quale? “Ci sono sei casi primarie di sondaggi, cinque delle quali danno la Lega primo partito. Una di queste sei dà il Pd primo partito…detto questo non vivo di pane e sondaggi”.