RAI RADIO 1 – “ CAFFÈ EUROPA ” * « CHI CONTROLLA LE FINANZE EUROPEE? C’È LA CORTE DEI CONTI DELL’UNIONE EUROPEA (10/6 – 7.30) »

14.22 - venerdì 9 giugno 2023

Chi controlla le finanze europee? C’è la Corte dei conti dell’Unione europea. Nella settimana delle polemiche sui controlli del Piano di ripresa e resilienza il presidente, l’irlandese Tony Murphy, sarà ospite di Tiziana Di Simone nella puntata di “Caffè Europa”, in onda su Rai Radio1 sabato 10 giugno alle 7.30.

Quali passi dovrà fare l’Unione europea, invece, per suggellare il nuovo patto sui migranti? Il corrispondente Rai da Bruxelles, Gavino Moretti, in vista della sessione plenaria di Strasburgo e dopo il vertice a Roma del partito popolare europeo, ne affronta i temi e il dibattito con il capodelegazione all’Europarlamento di FI-Ppe, Fulvio Martusciello. Sono stati resi noti, infine, a 25 anni dalla sua nascita, i risultati di “Copernicus”, l’ambizioso programma Ue di osservazione della Terra: li illustra, al microfono di Cecilia Mosetti, il professor Andrea Taramelli, delegato nazionale al Comitato Copernicus.

La regia di “Caffè Europa” è di Cecilia Mosetti.