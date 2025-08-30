RAI MOVIE, RAI 3 * “VENEZIA DAILY” – 30/08 : «I RED CARPET DELLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA IN DIRETTA STREAMING, TUTTI GLI EVENTI SUL TAPPETO ROSSO TRASMESSI ANCHE IN SECONDA SERATA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

16.12 - sabato 30 agosto 2025

Su RaiPlay è possibile seguire tutti i red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, in diretta con le interviste e il commento di Mattia Carzaniga: il conduttore, infatti, si intrattiene ogni giorno e fino al 6 settembre con gli attori e i registi che passano sul tappeto rosso per le foto e gli applausi dei fan poco prima delle proiezioni ufficiali.

Oggi, sabato 30 agosto, alle 16.15 è la volta del cast di “Sotto le nuvole” del regista Gianfranco Rosi, mentre alle 18.15 sfileranno gli attori di “Frankenstein” atteso film di Guillermo del Toro.

Domenica 31 agosto i tappeti rossi in diretta su RaiPlay, sono quelli di “Le mage du Kremlin”, di Olivier Assayas la cui proiezione è prevista alle 16.30; “Father mother sister brother” del regista Jim Jarmusch (19.30); “Il maestro”, pellicola fuori concorso di Andrea Di Stefano.

Sempre nella sezione “Fuori concorso”, il film “Kim Novak’ s Vertigo”: il red carpet è previsto lunedì 1° settembre, prima della proiezione alle 14.00. A seguire, alle 16.00, il red carpet sarà quello di “The testament of Ann Lee” di Mona Fastvold, mentre in serata, due i tappeti rossi in programma: quello di “Smashing machine” di Benny Safdie e quello di “Portobello” di Marco Bellocchio, al lido con i primi due episodi della serie.

Martedì 2 settembre, si inizia con il red carpet di “Marc By Sofia” di Sofia Coppola (alle 14.00), segue alle 16.15 il red carpet di “L’etranger” del regista francese Francois Ozon. Poco prima delle 19.00 sul red carpet con Mattia Carzaniga è atteso il cast di House of Dynamite” di Kathryn Bigelow e in serata, alle 21.30 quello di ” Dead man’s wire” film fuori concorso del regista Gus Van Sant, che riveverà il premio “Campari Passion for Film”.

Tutti red carpet della Mostra del cinema di Venezia saranno poi trasmessi anche da Rai Movie in seconda serata nel programma “Venezia Daily” e in terza serata su Rai 3.

