RAI MOVIE, RAI 3 * “VENEZIA DAILY” – 28/08 (19.00) : «RED CARPET DELLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.48 - giovedì 28 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sono più di 30 i red carpet della mostra del Cinema di Venezia che il pubblico potrà seguire in diretta su Rai Play con le interviste e il commento di Mattia Carzaniga: il conduttore, infatti, si intratterrà ogni giorno con gli attori e i registi protagonisti della kermesse al Lido che passeranno per le foto e gli applausi dei fan poco prima delle proiezioni ufficiali.

A partire da oggi, giovedì 28 agosto e fino a sabato 6 settembre, giornata di chiusura della Mostra e della proclamazione del film vincitore del Leone d’oro, i red carpet saranno poi trasmessi anche da Rai Movie in seconda serata nel programma “Venezia Daily” e in terza serata su Rai 3.

Si inizia oggi con il red carpet di “Bugonia” di Yorgos Lanthimos, prima della proiezione prevista alle 19.00.

A seguire, sempre in diretta, il tappeto rosso di “Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli (20.30) e quello di “Jay Kelly”, di Noah Baumbach con George Clooney: l’orario della proiezione è alle 21.45.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)