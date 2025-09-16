RAI MOVIE, RAI 3 * (19.20) : «IL RICORDO DI ROBERT REDFORD CON DUE FILM, L’ATTORE E REGISTA PREMIO OSCAR SCOMPARSO A 89 ANNI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

17.24 - martedì 16 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Rai ricorda Robert Redford, icona del cinema americano scomparso oggi all’età di 89 anni, mettendo in onda due film in cui compare nel ruolo di attore: alle 19.20 Rai Movie propone “A spasso nel bosco”, pellicola del 2015 del regista Ken Kwapis, e alle 21.20 Rai 3, “Old Man and the Gun” del 2018, per la regia di David Lowery.

Nel corso della sua lunga carriera, Redford si è affermato come uno degli attori e registi più amati e influenti di Hollywood, vincendo due premi Oscar: uno per la Miglior Regia nel 1981 con “Gente comune” e un Oscar alla carriera nel 2002.

In “A spasso nel bosco”, Robert Redford interpreta un giornalista e scrittore statunitense che, dopo aver vissuto per molti anni in Inghilterra, decide di tornare in America e cimentarsi in un’impresa ambiziosa: percorrere a piedi il leggendario Sentiero degli Appalachi, un percorso di oltre 3.500 chilometri tra i boschi dell’est degli Stati Uniti.

Il film “Old Man and the Gun” ha rappresentato invece l’addio definitivo dell’attore alla recitazione sul grande schermo. Il film racconta la storia vera di Forrest Tucker, un carismatico rapinatore di banche che, nonostante l’età avanzata, continua a mettere a segno colpi con calma e fascino, senza mai usare la violenza. Tucker viene perseguito dall’ostinato ma affascinato detective John Hunt, mentre una donna lo ama nonostante il suo stile di vita criminale.

Come regista, Redford ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema con opere importanti e di impegno civile, ponendo sempre attenzione a tematiche importanti per la cultura e la società. Fondatore del Sundance Institute, ha promosso il cinema indipendente e sostenuto la crescita di nuovi talenti, contribuendo a trasformare il panorama cinematografico americano.

Robert Redford sarà ricordato non solo per la sua arte e il suo carisma sullo schermo ma anche per il suo impegno nel cinema di qualità, la sua autenticità e la passione che ha riversato nel cinema, lasciando un’eredità inestimabile.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)