RAI * L’ULTIMO SALUTO A PIPPO BAUDO: «MERCOLEDÌ 20 AGOSTO SPECIALI ED APPROFONDIMENTI (8.00-18.30)» (VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING)

Sarà una giornata dalla programmazione particolare, quella di mercoledì 20 agosto, per l’intera Rai, nel giorno dei funerali di Pippo Baudo. Già dal mattino, dalle 8.00, e fino alle 18.30, RaiNews24 seguirà con ampie dirette l’omaggio al popolare presentatore nella camera ardente e la cerimonia funebre, officiata nella Chiesa di Santa Maria della Stella di Militello in Val di Catania, città d’origine di Baudo, che sarà trasmessa in diretta dal Tg1 a partire dalle 16.00.

Previsti, poi, in tutte le edizioni dei telegiornali – Tg1, Tg2 e Tg3 – dirette e collegamenti con Militello, mentre anche la TgR Sicilia seguirà i funerali con i suoi inviati, con dirette all’interno delle due edizioni quotidiane dei Telegiornali Regionali, alle 14 e alle 19.35 e nei Giornali Radio, con servizi dedicati al presentatore, al suo pubblico, a chi lo ha conosciuto e alla sua Sicilia. Su Rai Radio 1, poi, dalle 15.30 alle 18.00 andrà in onda lo Speciale “Pippo, l’ultimo saluto”, condotto da Miriam Mauti e Marcella Sullo, con ospite in studio Federica Gentile.

Anche su Rainews.it, il portale dell’informazione della Rai, infine, sarà possibile seguire in diretta streaming i funerali, dalle 15.30 alle 18.10, con la possibilità di avere notizie live sulle esequie con una non-stop testuale e multimediale.

