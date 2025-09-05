RAI * “LA MIA AUTOSTRADA PER IL CIELO – CARLO ACUTIS E L’EUCARESTIA” – 07/09 (8.00) : «CANONIZZAZIONE DEI DUE GIOVANI SANTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

RAI * "LA MIA AUTOSTRADA PER IL CIELO – CARLO ACUTIS E L'EUCARESTIA" – 07/09 (8.00)

14.01 - venerdì 5 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Il 7 settembre diventerà santo: nella mattinata di domenica è prevista la Canonizzazione di Carlo Acutis, e alle 8.00, poco prima del rito che sarà celebrato in Vaticano da Papa Leone XIV, Rai 3 manda in onda “La mia autostrada per il cielo – Carlo Acutis e l’Eucarestia”.

È stata una leucemia fulminante a uccidere nel 2006, a soli 15 anni, questo giovane straordinario per la sua testimonianza di vita cristiana e la sua dedizione agli altri.

Il racconto di Matteo Ceccarelli raccoglie le testimonianze di quanti l’hanno conosciuto e gli sono stati accanto, dando contorno e spessore alla figura di un ragazzo che, già proclamato Beato nel 2020 ad Assisi, si appresta a essere canonizzato: è il primo Santo proclamato dal nuovo Pontefice.

La Santa Messa da San Pietro e la Canonizzazione di Acutis saranno trasmesse in diretta alle 10 su Rai 1.

Insieme a quella di Carlo, Papa Leone XIV celebra anche la Canonizzazione di Pier Giorgio Frassati, giovane scomparso a Torino, dov’era nato, nel 1925, a soli 24 anni e che aveva dedicato tutta la sua vita all’aiuto verso i poveri, all’evangelizzazione e all’impegno culturale nella sua città.

Su Rai Play è disponibile “Verso l’alto” (2023) mediometraggio di Daniela Guerrieri dedicato proprio alla vita e alla figura di Frassati.

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

