RAI ITALIA, RAIPLAY, RAI 2 * “CASA ITALIA” – 5/5 (21.00): «GUERRE IN UCRAINA E MEDIO ORIENTE E ANALISI SULLA RIELEZIONE DI ALBANESE, APPROFONDIMENTI CON SOLCHI-SOARE-MINGARELLI-TIRELLI-BERNETTI-DE CINQUE-CACCIOPPOLI»

16.31 - lunedì 5 maggio 2025

I due fronti di guerra in Ucraina e Medio Oriente sono al centro dell’apertura di “Casa Italia”, in onda oggi, lunedì 5 maggio, su Rai Italia, RaiPlay e in terza serata su Rai 2.

L’approfondimento sarà invece dedicato all’Australia, con i risultati del voto che ha visto la rielezione del premier uscente, Anthony Albanese. Qual è l’analisi di questo risultato? E quali sfide attendono il premier Albanese?

Roberta Ammendola e Giampiero Marrazzo affronteranno il tema con Federico Solchi, giornalista, e Sorina Soare, docente di Scienza Politiche dell’Università di Firenze.

A seguire, nella rubrica “Made in Italy”, si parlerà dell’Industria Cantieristica della Regione Marche con Diego Mingarelli, presidente Confindustria Ancona, e Alessandro Tirelli, direttore Commerciale Gruppo Azienda Nautica.

Torna, inoltre, l’appuntamento con la rubrica “In Forma e In Salute”, dove si approfondirà una patologia sempre più comune, l’artrosi del ginocchio e dell’anca con il professor Andrea Bernetti, Ordinario di Fisiatria Università del Salento.

Ancora, ci sarà lo “Sportello Italia” con i preziosi consigli dell’avvocato Marianna De Cinque e l’appuntamento con Gen Z a cura di Chiara Caccioppoli.

La pagina del cinema, a cura di Carlo Gentile, propone tre film in uscita nelle sale questa settimana.

Chiusura di puntata in musica, con i successi dell’anno 1990 scelti e arrangiati dal maestro Palatresi.

Questa la programmazione nel mondo:

Roma 14.45

Londra e Lisbona 13.45

New York 8.45

Rio de Janeiro e Buenos Aires 10.45

Cape Town 15.45

Pechino e Hong Kong 21.45

Tokyo 22.45

Sydney 00.45

*

