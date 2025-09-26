RAI ITALIA, RAI PLAY, RAI 2 * “PUNTI DI VISTA” – 26/09 (7.45) : «TRUMP ANNUNCIA NUOVI DAZI FINO AL 100 PER CENTO, ACCORDO UE-MERCOSUR DOPO VIA LIBERA BRUXELLES» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

14.10 - venerdì 26 settembre 2025

Il nuovo intervento del presidente americano sul fronte dei dazi commerciali.

Dopo neanche due mesi dall’entrata in vigore delle tasse doganali al 15 per cento, Trump ha appena annunciato nuove misure sui farmaci, fino al 100 per cento, e poi su mobili e autocarri. Per la Commissione Europea non riguarderanno, pero’, le merci del Vecchio Continente. Di tutto questo si parlera’ a “Punti di vista”, nella puntata condotta da Luca Mazza’, in onda da questa sera su Rai Italia, Rai Play, e domani mattina, su Rai 2, in replica, alle 7.45.

In primo piano le previsioni e le valutazioni degli imprenditori ma anche l’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay) dopo il via libera all’intesa politica da parte della Commissione di Bruxelles.

A confronto la presidente di Confindustria Accessori Moda, Giovanna Ceolini, il vicepresidente di Confagricoltura, Luca Brondelli di Brondello, i parlamentari Luca De Carlo di Fratelli d’Italia, Silvia Fregolent di Italia Viva, e la giornalista del Messaggero, Roberta Amoruso.

