RAI ITALIA, RAI PLAY, RAI 2 * “PUNTI DI VISTA” – 19/09 (7.45) : «TORNA LA TERZA STAGIONE, FOCUS SU MANOVRA ECONOMICA E TENSIONI INTERNAZIONALI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Il lavoro di messa a punto della manovra economica in un contesto internazionale contrassegnato da crescenti tensioni: la nuova legge di Bilancio dovrà muoversi lungo un sentiero stretto dalla necessità di nuove risorse pubbliche per la difesa e la tutela delle imprese sui mercati internazionali e la richiesta di sostegno delle famiglie sul fronte dei salari e della sanità.

Parte da questi temi la terza stagione di “Punti di vista”, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Luca Mazzà, in onda da venerdì 19 settembre su Rai Italia nel mondo, su RaiPlay e, in replica, sabato mattina alle 7.45 su Rai 2.

A confronto le proposte dei partiti di maggioranza e di opposizione con Lorenzo Malagola, Fratelli d’Italia; Michele Fina, Partito Democratico; Dario Damiani, Forza Italia; Mario Turco, Movimento Cinque Stelle; e Mario Aiello, giornalista de “Il Messaggero”.

Il settimanale anche quest’anno si occuperà dei grandi temi d’attualità, le guerre, i dazi, il clima, l’intelligenza artificiale, che impattano sulla vita delle famiglie e dei consumatori e delle famiglie, miscelando e confrontando la realtà italiana con quella internazionale.

