RAI ITALIA * “PUNTI DI VISTA” – 3/5 (21.00): «”CARISSIMA ENERGIA” E NUOVO DECRETO BOLLETTE / SFIDE PER L’INDIPENDENZA ENERGETICA, CON BESSEGHINI-BENEDETTINI-RUSSO-RIGHINI-LANDAU»

Il caro energia e il nuovo decreto bollette approvato dal Parlamento sono gli argomenti centrali della puntata di “Punti di Vista”, condotta da Luca Mazzà, in onda da questa sera su Rai Italia nel mondo, e su Rai Play, e in replica su Rai 2 sabato 3 maggio alle 8.20.

In primo piano la grande sfida per la progressiva indipendenza energetica attraverso le fonti alternative e rinnovabili e l’incubo black out che ha messo in ginocchio Spagna e Portogallo.

A confronto, il presidente dell’ Authority Arera, Stefano Besseghini, l’economista Simona Benedettini, l’avvocata Ivana Russo dell’Unione Nazionale Consumatori, il presidente dell’associazione Geotermia Zero Emissioni, Diego Righini, e la giornalista Janina Landau, di Class CNBC.

