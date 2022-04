RAI ITALIA * “ L’ITALIA CON VOI “ * « LE STORIE DEI CIVILI UCRAINI, IN ONDA IL 5 APRILE »

18.55 - lunedì 04 aprile 2022

I civili in Ucraina stanno vivendo terribili difficoltà e sofferenze dall’inizio dell’aggressione russa. Con i primi ospiti della puntata di “L’Italia con voi”, in onda su Rai Italia il 5 aprile, il racconto delle loro storie e l’enorme lavoro che in Italia sta svolgendo la macchina della solidarietà e dell’accoglienza. Monica Marangoni accoglierà Laura Stopponi della Caritas e si collegherà con Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna e Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo.

È la Polonia in questo momento la nazione che ospita il maggior numero di profughi ucraini e di questo parlerà Silvia Rosato, presidente del Comites Polonia, in collegamento da Varsavia. A seguire, le prime vittime di tutte le guerre: i bambini. Monica Marangoni accoglierà Ezio Aceti, psicologo infantile e, in collegamento da Leopoli, Don Moreno Cattelan, sacerdote orionino che da settimane fra la spola fra l’Ucraina e i confini per portare al sicuro tanti bambini e le loro mamme.

*

NEW YORK/TORONTO martedì 5 aprile h18.30

LOS ANGELES martedì 5 aprile h15.30

BUENOS AIRES/ SAN PAOLO martedì 5 aprile h19.30

SYDNEY martedì 5 aprile h18.30

PECHINO/PERTH martedì 5 aprile h15.30

JOHANNESBURG martedì 5 aprile h14.00