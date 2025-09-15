RAI ITALIA E RAI 2 * “NYCANTA” – 15/09 (12/10) : «DIECI FINALISTI SCELTI PER NEW YORK, VOLERANNO NEGLI STATI UNITI PER ESIBIRSI A BROOKLYN» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

16.22 - lunedì 15 settembre 2025

Alla fine, sono rimasti solo in dieci, accolti e coccolati da Ema Stokholma, conduttrice ufficiale dell’edizione 2025, che con la sua energia ha accompagnato l’annuncio dei finalisti.

Sono loro gli artisti, provenienti sia dall’Italia che dall’estero che, tra emozioni e musica, hanno caratterizzato la finale italiana del NYCanta 2025 svolta all’Art Village di Roma. In palio, in una sala gremita di speranze, voci ed artisti, il grande sogno americano: portare la propria musica nella Grande Mela, sul palco dell’Oceana Theater di Brooklyn il prossimo 12 ottobre.

Dall’Italia hanno passato le selezioni: Eleonora Alì con il brano “Nel Matrix”; Martina Malagnino con “Assente”; Thomas con “Non pensarci”; Eleonor con “Se i tuoi occhi non mi vedono”; Diletta Fosso con Belli/e ed Aurora Castellani con “La Legge dei padri”. Dall’estero invece Jo Bruccolieri dal Belgio con il brano “Guardami, Elisa Cipro & Italian Radio Society con “In questa notte magica”; Colore dalla Florida con “Una schifosa canzone lenta” e Gianni Bodo dal Canada con “Vola”.

Per tutti loro, oltre alla partecipazione al programma televisivo di cui Rai è media partner, anche un posto nella compilation ufficiale “NYCanta2025” che verrà distribuita da Warner Music Italy.

Il percorso per conquistare un posto per New York è arrivato al termine di una lunga e rigorosa selezione avvenuta sia in Italia che all’estero, sotto la direzione artistica di Ciro Barbato e la direzione organizzativa di Maria Puca che, con la Pleiadi Communication, hanno ascoltato 2147 brani di cui soltanto 219 hanno avuto accesso alle selezioni ufficiali del Festival che si sono articolate in 5 semifinali nazionali, mentre solo 35 artisti sono stati ammessi alla finale nazionale di Roma dalla quale sono usciti i dieci vincitori.

La serata romana ha confermato il ruolo del NYCanta come ponte culturale unico tra Italia e Stati Uniti d’America, capace di dare visibilità ai giovani talenti e di promuovere la musica e la cultura italiane nel mondo. Durante la serata si sono esibiti anche i piccoli artisti della sezione junior, tra i quali è spiccato tra tutti l’undicenne ragusano Giuseppe Di Menza che ha incantato con la sua voce tutta la giuria conquistandosi l’opportunità di esibirsi a New York.

Cast artistico completato, dunque, con la selezione dei dieci finalisti che proseguiranno il loro cammino volando in direzione New York dove si esibiranno davanti ad una giuria d’eccezione capitanata dal Marino Bartoletti e composta da Roby Facchinetti, Giusy Ferreri, Leo Gassmann, Renato Tanchis per Warner Music e Gaetano Curreri. Ad attendere tutti ci sarà la storica band dei Guarnera Brothers, compagna di viaggio del NYCanta.

Il parterre degli ospiti è arricchito dalla presenza di Alessandro Rea, che ha vinto Io canto Senior e dagli amatissimi volti di Lara Sansone e Vladimir Randazzo, di “Un Posto al Sole”, che porteranno a New York tutto il calore della fiction più seguita dagli Italiani all’estero. Infine, è annunciata anche la presenza di Demetrio Albertini, leggenda del calcio e protagonista della grande storia della nostra Nazionale.

Il Festival, organizzato dall’Associazione Italiana di New York, diretto da Tony Di Piazza è giunto ormai alla sua diciassettesima edizione e sarà trasmesso in due puntate su Rai Italia e Rai 2, on demand su RaiPlay e con il contributo di Rai Radio2.

