RAI ITALIA * “CASA ITALIA” – 28/4 (21.00): «FUNERALI DI PAPA FRANCESCO E ELEZIONI IN CANADA, ROBERTA AMMENDOLA – GIAMPIERO MARRAZZO – STEFANIA FALASCA – VANIA DE LUCA – MASSIMO MARTINELLI – CLAUDIO PAGLIARA – FRANCESCO VERONESI – ANTONIO NICASO»

18.40 - lunedì 28 aprile 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

È tutta dedicata ai funerali di Papa Francesco l’apertura di “Casa Italia” in onda lunedì 28 aprile su Rai Italia, RaiPlay e Rai 2 in terza serata.

In moltissimi hanno reso omaggio sabato al Potefice scomparso lunedì 21 aprile: un evento planetario con alcuni momenti che resteranno nella storia.

I conduttori di “Casa Italia”, Roberta Ammendola e Giampiero Marrazzo, ne parleranno tra gli altri con Stefania Falasca, vaticanista, Vania De Luca, vaticanista Tg3, e Massimo Martinelli, direttore de “Il Messaggero”.

A seguire, le elezioni in Canada per il nuovo governo.

Ne parleranno Claudio Pagliara, corrispondente Rai, Francesco Veronesi, direttore “Corriere Canadese”, e Antonio Nicaso, giornalista, saggista e docente universitario.

Dopo, tornerà la rubrica del lunedì sul made in Italy per parlare della regione Lazio, del suo export, dei settori di eccellenza e delle prospettive future nell’ottica di lavoro e impresa.

E ancora, una pagina dedicata alla lingua italiana e lo spazio del cinema a cura di Carlo Gentile su Papa Francesco.

Questa la programmazione nel mondo

Roma 14:45

Londra e Lisbona 13:45

New York 8:45

Rio de Janeiro e Buenos Aires 10:45

Cape Town 15:45

Pechino e Hong Kong 21:45

Tokyo 22:45

Sydney 00:45

