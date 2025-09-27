RAI CULTURA, RAI 3 * “KILIMANGIARO ON THE ROAD” – 28/09 (16.45) : «L’AQUILA RINASCE DOPO IL TERREMOTO, FOCUS SU BASILICA DI COLLEMAGGIO E FONTANA DELLE 99 CANNELLE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.40 - sabato 27 settembre 2025

Il fascismo dell’Abruzzo rimane nel cuore del “Kilimangiaro on the road”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 28 settembre alle 16.45 su Rai 3.

Dopo il debutto della nuova stagione – la scorsa settimana – con la Costa dei Trabocchi, la seconda puntata si concentra, infatti, su L’Aquila, città rinata dopo il terremoto, raccontata da Simone Cristicchi, già direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo, che accompagnerà Camila Raznovich alla scoperta della Basilica di Collemaggio e del suo complesso monumentale. Puntando l’attenzione su come la città sia stata in grado di ripartire dalla ricostruzione delle persone e delle anime, andata di pari passo con quella delle strutture.

Andrea Angelucci, giovane archeologo ed esploratore, racconterà, poi, la storia artistica e storica della Basilica di Collemaggio e la Fontana delle 99 cannelle, prima di trasferirsi nel comune di Fossa per vedere la cappella di Santa Maria ad Criptas. Spazio, infine, anche per Piazza del Duomo e per la celebre Fontana delle 99 cannelle, simbolo identitario della città.

“Kilimangiaro” è un programma di Sergio Leszczynski, Massimo Favia, Maria Iodice, Antongiulio Panizzi, Floriana Pastore, Camila Raznovich, Fabio Roberti, Claudia Tofani, con la consulenza di Cristoforo Gorno. Capoprogetto: Luisa Pistacchio. Produttori esecutivi: Eliana Mercieri e Alessandra Spagnuolo. Regia di Anna Grossi e Roberto Valdata.

