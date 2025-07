RAI * “CHIGIANA INTERNATIONAL FESTIVAL & SUMMER ACADEMY” – 22/07 (23.45) : «L’ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI DEBUTTA ALL’ACCADEMIA CHIGIANA, IL CONCERTO PER L’ITALIA CELEBRA I 30 ANNI DELLA FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

12.12 - martedì 22 luglio 2025

Sono stati l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, James Conlon sul podio e la grande pianista Lilya Zilberstein, i protagonisti dell’edizione 2025 del “Concerto per l’Italia”, l’appuntamento estivo del Chigiana International Festival & Summer Academy 2025 in Piazza del Campo a Siena.

Un concerto che ha segnato la prima volta dell’Orchestra Rai come ospite dell’Accademia Chigiana e che Rai Cultura propone mercoledì 23 luglio alle 23.45 su Rai.

Protagonista sul podio l’attuale Direttore musicale dell’Opera di Los Angeles, lo statunitense James Conlon, che è stato per quattro anni Direttore principale dell’Orchestra Rai.

La serata si apre con il Concerto per pianoforte n. 2 in do minore op. 18 di Sergej Rachmaninov, proposto dalla pianista Lilya Zilberstein.

Pluripremiata artista del panorama pianistico internazionale – si è affermata dopo la vittoria al Concorso Busoni di Bolzano nel 1987 – è ospite delle più prestigiose orchestre al mondo, nonché docente presso i corsi estivi di alto perfezionamento dell’Accademia Chigiana di Siena.

Seguono la Cuban Overture di George Gershwin, pagina sinfonica ispirata a ritmi e alle atmosfere caraibiche, composta nel 1932 dopo un soggiorno all’Avana, e le Symphonic Dances from West Side Story di Leonard Bernstein, suite da concerto tratta dall’omonimo musical, che racchiude alcune delle melodie più familiari della partitura.

Il “Concerto per l’Italia”, giunto alla sua quinta edizione, è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Siena e la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, di cui l’evento celebra i 30 anni dalla nascita.

