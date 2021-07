RAI * ASCOLTI TV DOMENICA 11 LUGLIO: « EUROPEI, ITALIA-INGHILTERRA, SEGUITA DA 18 MILIONI E 172 MILA TELESPETTATORI, SHARE DEL 73,7% »

Prima serata.

Rai1 – CALCIO CAMPIONATO EUROPEO -ITALIA – INGHILTERRA 73,7% – 18 milioni 172 mila

Rai2 – AMORE CUCINA E CURRY – 1,4%- 360 mila

Rai3 – I SEGRETI DI OSAGE COUNTY – 1% – 237 mila

LO SPORT RAI

Rai1 – NOTTI EUROPEE – 47,5% – 3 milioni 230 mila

Rai2 – DRIBBLING EUROPEI – 6,6% – 943 mila

Rai2 – TOUR DE FRANCE – 9,3% – 1 milione 288 mila

Rai2 – TOUR DE FRANCE ALL’ARRIVO – 11,5% – 1 milione 604 mila

Daytime

Rai1

UNO WEEKEND prima parte – 20,5% – 1 milione 78 mila

UNO WEEKEND seconda parte – 20,6% – 1 milione 164 mila

DREAMS ROAD – 16,3%- 989 mila

A SUA IMMAGINE – 18,7% – 1 milione 439 mila

SANTA MESSA – 19,1% 1 milione 415 mila

ANGELUS – 25,5% – 2 milione 406 mila

LINEA VERDE ESTATE – 22,6% – 2 milioni 817 mila

DOMENICA IN IL MEGLIO – 12% – 1 milione 638 mila

UNA VOCE PER PADRE PIO – 8,6%- 1 milione 192 mila

ESTATE IN DIRETTA -LA GRANDE ATTESA – 11,9% 1 milione 650 mila

Rai2

PROTESTANTESIMO – 1,3% – 67 mila

SULLA VIA DI DAMASCO – 1,8% – 101 mila

O ANCHE NO – 1,3% – 73 mila

Rai3

GEO MAGAZINE – 5,1% – 252 mila

QUANTE STORIE – 3,2% – 370 mila

KILIMANGIARO COLLECTION – 3,8% – 532 mila

Access prime time

Rai3

BLOB – 4,7% – 814 mila

SAPIENS- UN SOLO PIANETA – 2,1% 456 mila

Informazione

TG1 delle 20.00 – 34,2% – 5 milioni 860 mila

TG1 delle 13.30 – 27,8% – 4 milioni 18 mila

TG1 delle 8.00 – 21,7 – 999 mila

TG1 delle 9.00 – 21,3% – 1 milione 192 mila

TG2 delle 20.30 – 3,9 % – 803 mila

TG2 delle 13 – 11,6 % – 1 milione 579 mila

RAI PARLAMENTO PUNTO EUROPA – 1,6% – 96 mila

TG SPORT GIORNO – 3,6 – 261 mila

TG SPORT SERA – 2% – 278 mila

TG3 delle 14.15 – 12,1% – 1 milione 640 mila

TG3 delle 19.00 – 11,9% – 1 milioni 642 mila

TG3 delle 12.00 – 5,9% – 593 mila

TGR delle 14 – 13,3% – 1 milione 868 mila

TGR delle 19.37 – 15% – 2 milioni 248 mila

TGR PREMIO FLAIANO– 1,5% 217 mila

Reti specializzate

Rai Premium prime time – UNA VILLA PER DUE – 0,5% – 115 mila

Complessivi Reti Rai Generaliste

Complessivi Rai prima serata 70,6% – 16 milioni 704 mila

Complessivi Rai intera giornata 45,4% – 4 milioni 883 mila

Complessivi Reti Rai

Complessivi prima serata – 73% – 17 milioni 279 mila

Complessivi seconda serata – 74,62% – 12 milioni 478 mila

Complessivi intera giornata – 50,5% – 5 milioni 437 mila