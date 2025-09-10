RAI * “ASCOLTI TV” – 9/9 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+RAINEWS24: 2 MILIONE 139 MILA SPETTATORI (29,7%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 41 MILA SPETTATORI (28,3%)»

12.04 - mercoledì 10 settembre 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a martedì 9 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+RaiNews24: 2 milione 139 mila spettatori, share 29,7%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 41 mila spettatori, share 28,3%.

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 5 milioni 327 mila spettatori, share 29,3%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 658 mila spettatori, share 31,2%.

“Il commissario Montalbano” con l’episodio “Il sorriso di Angelica” su Rai 1, si è aggiudicato la prima serata di ieri, martedì 9 settembre, con 2 milioni 542 mila spettatori e il 17,6% di share.

Su Rai 2, “La notte dei serpenti” concertone condotto da Andrea Delogu ha avuto un seguito di 782 mila spettatori e uno share del 5,9%, mentre su Rai3, nella stessa fascia oraria, il film “la doppia vita di Madeleine Collins” è stato visto da 751 mila con uno share del 4,5%.

In seconda serata bene “Porta a Porta” di Bruno Vespa con un pubblico di 553 mila e uno share del 10,3%, prima puntata di stagione.

Nel preserale, si afferma ancora una volta nella fascia “Reazione a catena” al 25,1% di share con 3 milioni 622 mila spettatori, mentre, nell’access prime time, Stefano De Martino con “Affari tuoi” si attesta al 21,5% di share con un pubblico di 4 milioni 88 mila.

Nello stesso segmento, su Rai 3, “Blob di tutto di più” ottiene il 5,3% con 872 mila spettatori, “Il Cavallo e la Torre” il 5,7% con 1 milione 38 mila spettatori, “Un posto al sole” il 7,5% con 1 milione 441 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, bene “Unomattina” che ottiene il 20,2% con 776 mila spettatori, “Storie Italiane” – al 17,3% e 642 mila spettatori nella prima parte e il 17,2% e 765 mila nella seconda parte – “E’ sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici che si attesta al 18,6% di share con 1 milione 642 mila.

Nel pomeriggio di Rai 1, si conferma il successo di “il Paradiso delle Signore” che registra il 15,4% con 1 milione 190 mila spettatori e di “La vita in diretta” al 20,3% con 1 milione 648 mila spettatori.

Su Rai 2, la rubrica “Tg2-E…state con il meglio” è stata vista da 663 mila spettatori con il 5,8% di share, “Ore 14” ha ottenuto il 6,4% di share con 633 mila di pubblico, “Bellama’” – nella seconda parte- il 5,2% di share e 390 mila spettatori.

Nel pomeriggio di Rai 2, il match valido per le qualificazioni agli Europei di Calcio U21, vittoria dell’Italia sulla Macedonia del Nord, è stato visto da 665 mila spettatori con il 5,7% di share.

Nella mattina di Rai 3, “Agorà” ha avuto un seguito di 150 mila e uno share del 3,9%; “Quante storie” ottiene il 5,2% con 468 mila di pubblico e “Geo magazine”, nel pomeriggio, “l’8,8% di share con 718 mila spettatori.

