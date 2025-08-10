RAI * “ASCOLTI TV” – 9/8 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 2 MILIONI 651 MILA SPETTATORI (10,1%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 450 MILA SPETTATORI (11,9%)»

10.52 - domenica 10 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Lo show di Gianni Morandi “Evviva!” andato in onda in prima serata su Rai 1 ha ottenuto il 16,7% di share dominando la prima serata per il numero di spettatori.

Quasi due milioni di affezionati (1 milione 957 mila) hanno seguito lo spettacolo del popolare artista bolognese.

Su Rai 2 il thriller “Un figlio ad ogni costo” diretto da Ryan Dewar ha realizzato il 4,8 % di share con 568 mila spettatori.

Su Rai 3 “El Dorado”, l’intramontabile western con il grande John Wayne, ha registrato il 4,9 % di share con 525 mila spettatori.

Su Rai Movie “Diabolik” realizzato dai Manetti Bros ha segnato il 2,5 % di share con 272 mila spettatori.

La rete ammiraglia ha dominato come sempre il preserale con “Reazione a Catena” che ha ottenuto il 23,3% di share e 2 milioni 372 mila spettatori.

Nel Daytime in evidenza “Linea Verde Sentieri” che ha raggiunto il 18,1 % di share e 1 milione 786 mila spettatori.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)