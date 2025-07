RAI * “ASCOLTI TV” – 9/7 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 957 MILA SPETTATORI (28,5%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 958 MILA SPETTATORI (28,5%)»

11.11 - giovedì 10 luglio 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a mercoledì 9 luglio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 957 mila spettatori; 28,5%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 958 mila spettatori; 28,5%

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 4 milioni 871 mila spettatori; 29,8%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 82 mila spettatori; 31,1%

“Bla bla baby”, il film con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli proposto in prima serata su Rai 1, è stato il programma più seguito delle reti Rai nel prime time con 1 milione 865 mila spettatori e share al 12%.

Su Rai 2 nella stessa fascia, l’episodio della fiction “Rocco Schiavone” è stato visto da 773 mila spettatori con share al 5,1%.

“Chi l’ha visto?” Speciale su Rai 3 ha totalizzato 1 milione 392 mila spettatori, pari al 10,2%.

In seconda serata, su Rai 1 il documentario di Trudie Styler “Posso entrare? An Ode to Naples” ha ottenuto il 6,7% di share con 481 mila spettatori, seguito da “Sottovoce” al 4,3% (123 mila).

Su Rai 2, “Storie di donne al bivio” registra 429 mila spettatori (5% di share) e, subito dopo, “Gran galà del sociale” ha avuto il 3,9% di share (144 mila spettatori).

Su Rai 3, “Il cantiere delle idee sotto e sopra” è stato visto da 234 mila spettatori con il 5,1% di share.

Rai 1 si conferma leader nel preserale e in access prime time con “Reazione a catena” al 24,3% di share e 3 milioni 99 mila spettatori e “Techetechetè” al 19,7% di share e 3 milioni 255 mila di spettatori.

Nello stesso segmento su Rai 3 “Blob di tutto di più” ottiene il 4,9% e 727 mila spettatori, “Generazione bellezza” il 4,9% di share e 780 mila spettatori e “Un posto al sole” l’8,4% di share con 1 milione 386 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, “Unomattina Estate” totalizza il 18,2% con 698 mila spettatori, “Camper in viaggio” il 18,6% (926 mila spettatori) e, a seguire, “Camper” il 17,4% (1 milione 522 mila spettatori).

“La volta buona estate” ottiene 1 milione 91 mila spettatori e raggiunge il 12% di share, mentre “L’estate in diretta” segna il 16,3% di share pari a 1 milione 247 mila spettatori.

Nella mattinata di Rai 2 da segnalare le rubriche del Tg2 “Tg2 – E…state con il meglio” al 5,7% (642 mila spettatori) e “Tg2 Medicina 33” che registra il 4,8% e 529 mila spettatori.

Nella mattina di Rai 3 “Agorà Estate” segna il 3,8% con 142 mila spettatori, “Quante storie” il 4,3% di share (349 mila).

Nel pomeriggio si segnalano “Tgr – Piazza Affari” al 7,5% di share e 702 mila spettatori, “Overland 20” il 4,7% di share (346 mila spettatori) e “Geo Magazine” con 8% di share e 629 mila spettatori.

Per lo sport di Rai 2, si segnalano il “Giro d’Italia femminile” con il 5,8% di share e 595 mila spettatori e la tappa del “Tour de France” con l’11,9% e 877 mila spettatori.

